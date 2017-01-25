Дубайский центр поплатился за визит Кардашьян

Центр для детей-инвалидов в Дубае Rashid Centre оштрафован за прием звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян на минувшей неделе и организацию программы посещения без предварительного согласования с Министерством общественного развития ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Министерство руководствуется набором критериев для одобрения какой-либо деятельности в соответствии с традициями и обычаями страны. Как сообщает издание, в министерстве создана специальная комиссия, которая занимается расследованием этой ситуации.

Кардашьян во время визита в Дубай на прошлой неделе встретилась с детьми из Rashid Paediatric Therapy Centre и привезла им футболки со своим изображением.

По предварительной информации, центру не хватило времени, чтобы заранее проинформировать министерство о визите, так как Кардашьян попросила руководство не сообщать СМИ о ее визите.