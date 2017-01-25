 

В Туркмении освободили азербайджанского певца видео

 

Популярный туркменский певец азербайджанского происхождения Назир Хабибов, возможно, вышел на свободу. О том, что певца, отбывавшего длительное тюремное наказание, выпустили на свободу, сообщается на видео на портале YouTube.

На видео, опубликованном на канале Turkmen TW, запечатлен сам Назир Хабибов. Певец поздравляет окруживших его людей с Новым годом. А толпа, обступившая его, просит певца «от имени мужиков улицы Ангара» спеть песню.

На улице Ангар в Ашхабаде, больше известной среди туркменов как Хитровка, находится тюремное учреждение. На просьбы спеть песню Хабибов вежливо отвечает: «Даст Бог, спою. А сейчас я вас всех, мужиков и жителей Хитровки, поздравляю, желаю здоровья!»

На видео также видны люди в военной форме, похожей на униформу тюремных надзирателей. А также автомобиль, видимо, приехавший встретить вышедшего на свободу певца. Видео обрывается, и не ясно, сел ли Хабибов в автомобиль.

Туркменская служба «Радио Свобода» пока не смогла подтвердить информацию об освобождении Хабибова.

Напомним, самый популярный в Туркмении певец был арестован в августе прошлого года по обвинению в хранении наркотиков. В октябре появилось сообщение о суде над Хабибовым, на котором его признали виновным и приговорили к 12 годам тюремного заключения. Также были сообщения, что певец приговорен к 15 годам.

Государственное телевидение Туркмении в октябре прошлого года показало репортаж о взятых с поличным наркодельцах, среди которых был и Хабибов. В этой передаче Назир Хабибов, осуждая свои действия, признавался, что «неоднократно использовал наркотические вещества».

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