Новый министр обороны США отправится в Японию и Корею

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис посетит на следующей неделе Японию и Южную Корею, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Как ожидается, Мэттис встретится с министром обороны Японии Томоми Инадой, а также с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Япония намерена обсудить вопросы, вызывающие наибольшую озабоченность, — усиление активности Китая в Южно-Китайском море и ядерную и ракетную программу Северной Кореи.

Это будет первое заграничное турне Мэттис с момента вступления в должность. Обозреватели считают, что избрание Страны восходящего солнца в качестве места первого визита нового министра обороны США должно продемонстрировать азиатским союзникам усиленное внимание, которое Вашингтон будет уделять этому региону.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщило о визите Мэттиса в Южную Корею и Японию в первой декаде февраля.