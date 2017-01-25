Армянская газета «Айкакан Жаманак» прокомментировала официальный визит премьер-министра РА Карена Карапетяна в Москву, отметив, что ни один премьер Армении за последние 10 лет в Москву не летал с официальным визитом.

«В последний раз на должности премьер-министра Армении в Москве был Серж Саргсян 25 сентября 2007 года. А после того, как Саргсян вступил в должность президента, ни один премьер-министр Армении не был в Москве с официальным визитом. И это, кажется, было табу. Этой чести не удостоился ни Тигран Саркисян, у которого были личные теплые отношения как с Путиным, так и с Медведевым, ни Овик Абрамян. Карен Карапетян фактически сломал это табу.

В политике не бывает случайностей, и это, конечно, тоже не случайность. Саргсян, «не посылая» в Москву премьеров, подчеркивал, что в отношениях с Россией все «решает» только он», пишет газета, предполагая, что Карен Карапетян в корне изменил ситуацию.

Согласно газете, таким образом российская сторона отмечает, что в отношениях с Арменией первостепенную роль отныне будет играть Карен Карапетян.