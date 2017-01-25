Неизвестные напали на отель в столице Сомали

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В столице Сомали Могадишо произошел взрыв у входа в гостиницу, предполагается, что в здание врезался заминированный автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник, передает Reuters.

«На месте происходит стрельба. Слишком рано делать какие-либо другие заявления», — сказал представитель местной полиции.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Отмечается, что теракты в Могадишо чаще всего совершают боевики группировки «Аш-Шабаб».

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