Неизвестные напали на отель в столице Сомали

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв у входа в гостиницу, предполагается, что в здание врезался заминированный автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник, передает Reuters.

«На месте происходит стрельба. Слишком рано делать какие-либо другие заявления», — сказал представитель местной полиции.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Отмечается, что теракты в Могадишо чаще всего совершают боевики группировки «Аш-Шабаб».