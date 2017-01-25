В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL

24 января при выполнении рейса Баку — Лондон авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, свидетелем чего были и другие пассажиры рейса, сообщает Trend.

Во время полета пассажир выражал крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить ему дополнительные порции алкоголя.

После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса.

Бортпроводники, на которых поступила жалоба, задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.