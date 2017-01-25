«Грузинский легион» угрожает покинуть Украину

Если грузинского военного Гию Церцвадзе выдадут России, в знак протеста "Грузинский легион" покинет Украину, пишет в Facebook руководитель "Грузинского легиона" в Украине Мамука Мамулашвили.

На основании требования России 23 декабря 2016 года Интерпол объявил в розыск 48-летнего Георгия Церцвадзе. Бывшего заместителя отряда спецназначения МВД Грузии, участника августовской войны 2008 года Георгия Церцвадзе украинские правоохранители задержали в аэропорту Киева 15 января 2017 года. 17 января суд Киева присудил ему предварительное заключение на 40 дней.

Прокуратура Грузии распространила информацию, что грузинская сторона передала украинской стороне соответствующую информацию о задержанном в Киеве Георгии Церцвадзе и объяснила, что нецелесообразно передавать его российской стороне.