 

Оппозиция убила солдата, а Минобороны воскресило его видео

Автор: Отдел информации 

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию блогера Хабиба Мунтазира, сообщившего о гибели военнослужащего Махмуда Акбари.

В частности, блогер заявил, что Махмуд Акбари стал шехидом, однако Министерство обороны скрывает данную информацию.

В ответ на запрос haqqin.az в Минобороны отметили, что проживающий в Германии Хабиб Мунтазир известен своей предвзятой позицией в отношении азербайджанской армии и часто распространяет ложную информацию о Вооруженных силах страны.

Что касается Махмуда Акбари, то он жив и здоров, в настоящее время проходит службу в одной из воинских частей.

В Минобороны еще раз напомнили о недопустимости распространения ложной информации об азербайджанских военнослужащих, которая может вызвать беспокойство у их семей. Это также дает возможность армянской стороне осуществлять различные провокации.

Минобороны Азербайджана распространило видеозапись, на которой военнослужащий Махмуд Акбари лично опровергает распространившуюся информацию о своей гибели.

3483 просмотров


Старости
Тамелла Арзуманян: «Мы не верим Еревану. Нас спасет лишь Азербайджан»
Тамелла Арзуманян: «Мы не верим Еревану. Нас спасет лишь Азербайджан» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
26 Янв 8° / 2°
27 Янв 4° / 1°
28 Янв 4° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.991 AZN
1 RUB   =   0.0314 AZN


Новостная лента

Во Франции ограбили Ротшильда
Свыше 190 азербайджанских семей хотят вернуться в село Джоджуг Марджанлы
Шухрат Саламов и наш посол в Узбекистане под прицелом дашнаков
Первые солдаты бундесвера прибыли в Литву
В Сальяне арестован «Рыжий Ильгар»
В Малайзии засняли гигантского питона, съевшего двух коз Видео
Завтра в Азербайджане будет пасмурно
Азербайджанец пытался подкупить украинских пограничников
Оппозиция убила солдата, а Минобороны воскресило его видео
Китай опроверг размещение ракет у границ России
«Грузинский легион» угрожает покинуть Украину
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
Новый курс маната на аукционе: 1,9 маната за доллар
Неизвестные напали на отель в столице Сомали
Москва сделала ставку на Карапетяна Армянские источники
Новый министр обороны США отправится в Японию и Корею
В Туркмении освободили азербайджанского певца видео
Дубайский центр поплатился за визит Кардашьян
Kapital Bank наградил очередных 50 победителей по системе «Хазри»
Делегация из иранского Западного Азербайджана на приеме у Ильхама Алиева
Додон анонсировал решение приднестровского вопроса
В бакинском кафе официантки устроили поножовщину
Российская армия получила сотовое оружие
Трампу могут запретить наносить первый ядерный удар
В Китае от птичьего гриппа погибли 9 человек