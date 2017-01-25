Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию блогера Хабиба Мунтазира, сообщившего о гибели военнослужащего Махмуда Акбари.

В частности, блогер заявил, что Махмуд Акбари стал шехидом, однако Министерство обороны скрывает данную информацию.

В ответ на запрос haqqin.az в Минобороны отметили, что проживающий в Германии Хабиб Мунтазир известен своей предвзятой позицией в отношении азербайджанской армии и часто распространяет ложную информацию о Вооруженных силах страны.

Что касается Махмуда Акбари, то он жив и здоров, в настоящее время проходит службу в одной из воинских частей.

В Минобороны еще раз напомнили о недопустимости распространения ложной информации об азербайджанских военнослужащих, которая может вызвать беспокойство у их семей. Это также дает возможность армянской стороне осуществлять различные провокации.

Минобороны Азербайджана распространило видеозапись, на которой военнослужащий Махмуд Акбари лично опровергает распространившуюся информацию о своей гибели.