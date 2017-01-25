Азербайджанец пытался подкупить украинских пограничников

Украинские пограничники задержали на международном пункте пропуска «Запорожье» азербайджанца, который пытался незаконно попасть в Украину, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.

Выяснилось, что гражданин Азербайджана прибыл рейсом Стамбул — Запорожье. Проверяя мужчину, военные установили, что из-за нарушения правил пребывания ему запрещен въезд в Украину.

Пограничники отказали мужчине в проезде, а тот попытался подкупить военнослужащих. Он предложил им 100 долларов США. Пограничники отказались, а информацию о нарушителе передали сотрудникам полиции.