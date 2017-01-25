 

Завтра в Азербайджане будет пасмурно

 

26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Местами будет слабый туман, подует умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 3 тепла, днем 7-9 тепла, в Баку ночью 0-2, днем 7-9 тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность  75-80%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Местами возможен туман. Однако ночью и вечером в некоторых районах ожидается дождь, мокрый снег и снег. Подует временами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов, днем 7-12 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

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