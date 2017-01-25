Жители одной из малазийских деревень сняли на видео гигантского питона, длина которого составляет порядка пяти метров. Пресмыкающееся проглотило двух коз и из-за тяжести животных не могло передвигаться, передает The Daily Mail.

Сообщается, что питон полакомился козами одного из местных фермеров. Жители деревни, обнаружившие змею с раздутым брюхом, изначально боялись к ней подойти и воспользовались палками.

Однако позже, поняв, что питон не в состоянии оказать отпор из-за усталости от своего перекуса, люди подошли поближе и взялись за питона голыми руками.

Как отмечает издание, понадобилось четыре мужчины, чтобы поднять змею и отвезти ее подальше от деревни, чтобы она больше не нападала на скот.