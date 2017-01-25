В Сальяне арестован «Рыжий Ильгар»

Сотрудники Управления полиции Сальянского района провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых у 38-летнего жителя Сальяна Ильгара Алиева были изъяты пистолет системы Наган и 20 граммов гашиша, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, Ильгар Алиев – бывший боксер, неоднократный чемпион Азербайджана по боксу.

Он четыре раза был осужден за незаконное ношение оружия и торговлю наркотиками. Также участвовал в криминальных разборках. В определенных кругах известен под прозвищем «Рыжий Ильгар».

Возбуждено уголовное дело, начато следствие.