Первые солдаты бундесвера прибыли в Литву

Первые солдаты немецких вооруженных сил прибыли в Литву в рамках расширения многонационального батальона НАТО, сообщает Spiegel.

Изначально планировалось, что транспортный борт с военнослужащими должен был прибыть в аэропорт Вильнюса еще в понедельник, но перелет был перенесен из-за погодных условий.

Как отмечает издание, Германии отведена ключевая роль в укреплении батальона НАТО в Литве, где к немецким военным присоединятся солдаты из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Командование бундесвера до конца февраля намерено в несколько этапов перебросить в страну 450 военнослужащих и военную технику, в том числе бронетанковую. Намеченная численность батальона в 1200 человек будет достигнута в мае.

На июльском саммите НАТО в Варшаве страны блока договорились о развертывании в 2017 году в странах Балтии и Польше четырех многонациональных батальонов для "сдерживания" России. Глава российского МИД Сергей Лавров в начале декабря заявил, что США и НАТО сознательно повышают "градус напряженности" в отношениях с Москвой под предлогом мифической "угрозы с Востока".