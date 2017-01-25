Шухрат Саламов и наш посол в Узбекистане под прицелом дашнаков

Узбекский историк Шухрат Саламов, известный своими разоблачениями дашнаков, продолжает оставаться объектом атаки армянских СМИ, призывающих к расправе над исследователем. На этот раз сайт russia-armenia.info назвал Шухрата Саламова турецким шпионом и попытался противопоставить историка официальным узбекским властям.

Отметим, что усилия армянского лобби и официального Еревана могут принести свои плоды. Саламова уже вызывали в Генпрокуратуру Узбекистана. Есть информация, что в отношении него хотят возбудить уголовное дело по статье о разжигании межнациональной ненависти. Армянские СМИ и не скрывают, что все это происходит с подачи Еревана.

Чем же так насолил Армении Шухрат Саламов? Напомним, он автор книги «Карабах: война идей», в которой собраны исторические факты о том, как с помощью своих покровителей армянские дашнаки готовили людей к идеологической войне. Кроме того, Саламов написал книгу «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки: от Ферганы до Карабаха», в которой говорится о резне, учиненной армянами по отношению к узбекам.

Ереван обвиняет Саламова в том, что, будучи агентом Турции, он умело нанимает в соцсетях, таких как Facebook, преданных себе и идеям пантюркизма «друзей» из среды граждан Узбекистана, «предки которых были басмачами, как и его дед». «А эти турецкие шпионы впоследствии начинают слепо защищать его и идеи пантюркизма и мечтают о создании Туркестана на месте нынешнего независимого Узбекистана...»

Затем утверждается, что Шухрат Саламов именно на такой почве «сумел завербовать в ряды шпионов Турции гражданина Узбекистана, называвшего себя в Facebook не только политологом, но и работником СНБ Узбекистана Анвара Назирова».

А этот Анвар Назиров недавно якобы подверг острой критике нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Russia-armenia.info до кучи обвинило и ряд азербайджанских структур в шпионаже в пользу Турции. К примеру, Посольство Азербайджана в Узбекистане, Институт истории Национальной академии наук Азербайджана, азербайджанские СМИ.

Возмущаются в Ереване и тем, что Шухрат Саламов публично оскорбил президента Армении Сержа Саргсяна, утверждая в своих интервью азербайджанским СМИ, что «так же как Гитлер на основе идеи фашизма, Серж Саргсян на основе нждеизма проповедует идею превосходства нации, то есть нацизм».

Кроме того, армянскую сторону оскорбили слова Саламова о том, что руководство Узбекистана, выступая на международной арене в поддержку Азербайджана, не дало разрешения на открытие в Ташкенте посольства Армении (армянского диппредставительства в столице Узбекистана действительно нет).

Дальше последовали рекомендации. «Президент Армении Серж Саргсян, пригласивший нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить Армению с государственным визитом, должен потребовать от своего узбекского коллеги принять по отношению к такому гражданину Узбекистана, как Шухрат Саламов, соответствующие меры не только за тот неопровержимый факт оскорбления его личности, но и за совершенные деяния со стороны этого субъекта».

«…Думается, все это требует от правоохранительных органов Узбекистана немедленного открытия уголовного дела и применения по отношению к Шухрату Саламову меры пресечения «заключение под стражу» в соответствии со ст. 242 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, для того чтобы предотвратить его побег за пределы Республики Узбекистан и начать расследование его деятельности в соцсетях и СМИ Азербайджана».

Более того, в Ереване предлагают правоохранительным органам Узбекистана обратиться к своим коллегам из Азербайджана с предложением о совместном расследовании данного уголовного дела на территории этой республики «для выявления соучастников вышеперечисленных преступлений». Ну и заодно армянские СМИ требуют закрытия Института истории им. А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана.

Конечно, к заявлениям Андрея Мелкумова, автора всех этих странных призывов, можно было бы отнестись как к бреду сумасшедшего, если бы не одно «но». Активность армянского лобби, как отмечалось выше, уже привела к вызову узбекского историка в Генеральную прокуратуру страны. Шухрат Саламов столкнулся с реальной угрозой и сейчас вправе рассчитывать на помощь азербайджанской стороны.

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, Азербайджан готов задействовать дипломатические каналы для защиты узбекского историка.