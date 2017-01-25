Свыше 190 азербайджанских семей хотят вернуться в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сказал в интервью азербайджанскому телевидению вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что прошлогодние апрельские бои стали весьма значимым событием в истории Азербайджана. «Во время этих боев были возвращены две высоты, освобождены десятки тысяч гектаров территорий, и в настоящее время там ведутся работы по разминированию. До апрельских боев высота Ляля Тепе находилась под оккупацией, но один населенный пункт Джабраильского района – село Джоджуг Марджанлы был освобожден в 1993 году. Однако это село в любое время могло быть обстреляно с высоты Ляля Тепе. Поэтому на территории села никто не жил, за исключением одной семьи, которая по собственному желанию уже 25 лет проживает там. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была освобождена, в селе появилась возможность для безопасного проживания. Сегодня азербайджанская армия значительно продвинулась в направлении Джабраильского района», - отметил Али Гасанов.

Вице-премьер добавил, что, узнав о возможности безопасного проживания в Джоджуг Марджанлы, жители этого села (а это свыше 190 семей из 400, когда-то проживавших в этом селе), уже обратились с заявлениями, где выразили желание вернуться в родные места.

«Об этом было доложено президенту Азербайджана, и глава государства подписал соответствующее распоряжение, выделив четыре миллиона манатов, которые направлены на строительство 50 жилых домов и школы», - сказал Али Гасанов.

Вице-премьер также добавил, что строительство домов начнется в ближайшее время: глава государства дал поручение, и первые 50 семей из 190 будут переселены в это село.