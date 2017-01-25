 

Свыше 190 азербайджанских семей хотят вернуться в село Джоджуг Марджанлы

 

Свыше 190 азербайджанских семей хотят вернуться в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сказал в интервью азербайджанскому телевидению вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что прошлогодние апрельские бои стали весьма значимым событием в истории Азербайджана. «Во время этих боев были возвращены две высоты, освобождены десятки тысяч гектаров территорий, и в настоящее время там ведутся работы по разминированию. До апрельских боев высота Ляля Тепе находилась под оккупацией, но один населенный пункт Джабраильского района – село Джоджуг Марджанлы был освобожден в 1993 году. Однако это село в любое время могло быть обстреляно с высоты Ляля Тепе. Поэтому на территории села никто не жил, за исключением одной семьи, которая по собственному желанию уже 25 лет проживает там. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была освобождена, в селе появилась возможность для безопасного проживания. Сегодня азербайджанская армия значительно продвинулась в направлении Джабраильского района», - отметил Али Гасанов.

Вице-премьер добавил, что, узнав о возможности безопасного проживания в Джоджуг Марджанлы, жители этого села (а это свыше 190 семей из 400, когда-то проживавших в этом селе), уже обратились с заявлениями, где выразили желание вернуться в родные места.

«Об этом было доложено президенту Азербайджана, и глава государства подписал соответствующее распоряжение, выделив четыре миллиона манатов, которые направлены на строительство 50 жилых домов и школы», - сказал Али Гасанов.

Вице-премьер также добавил, что строительство домов начнется в ближайшее время: глава государства дал поручение, и первые 50 семей из 190 будут переселены в это село.

727 просмотров


Старости
Тамелла Арзуманян: «Мы не верим Еревану. Нас спасет лишь Азербайджан»
Тамелла Арзуманян: «Мы не верим Еревану. Нас спасет лишь Азербайджан» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
26 Янв 8° / 2°
27 Янв 4° / 1°
28 Янв 4° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.991 AZN
1 RUB   =   0.0314 AZN


Новостная лента

Во Франции ограбили Ротшильда
Свыше 190 азербайджанских семей хотят вернуться в село Джоджуг Марджанлы
Шухрат Саламов и наш посол в Узбекистане под прицелом дашнаков
Первые солдаты бундесвера прибыли в Литву
В Сальяне арестован «Рыжий Ильгар»
В Малайзии засняли гигантского питона, съевшего двух коз Видео
Завтра в Азербайджане будет пасмурно
Азербайджанец пытался подкупить украинских пограничников
Оппозиция убила солдата, а Минобороны воскресило его видео
Китай опроверг размещение ракет у границ России
«Грузинский легион» угрожает покинуть Украину
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
Новый курс маната на аукционе: 1,9 маната за доллар
Неизвестные напали на отель в столице Сомали
Москва сделала ставку на Карапетяна Армянские источники
Новый министр обороны США отправится в Японию и Корею
В Туркмении освободили азербайджанского певца видео
Дубайский центр поплатился за визит Кардашьян
Kapital Bank наградил очередных 50 победителей по системе «Хазри»
Делегация из иранского Западного Азербайджана на приеме у Ильхама Алиева
Додон анонсировал решение приднестровского вопроса
В бакинском кафе официантки устроили поножовщину
Российская армия получила сотовое оружие
Трампу могут запретить наносить первый ядерный удар
В Китае от птичьего гриппа погибли 9 человек