Вадим Мосийчук: «SOCAR незаконно отстранили от тендера в Украине»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) безосновательно отстранил ООО «Торговый дом «СОКАР Украина» от участия в тендере Государственного агентства резерва по закупке 6 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, считает глава Госрезерва Украины Вадим Мосийчук.

«Единственной целью этого решения является срыв выполнения решений правительства по пополнению запасов реактивного топлива в государственном резерве и препятствование выполнению Госрезервом задач по обеспечению нужд Украины в особый период», — написал он на своей странице в Facebook.

По данным В.Мосийчука, заявки на участие в соответствующем тендере (ориентировочная стоимость закупки — 126 млн грн) подали три претендента — ООО «Вог Аэро Джет», SOCAR и ООО «Укр Петрол». Заявка последней компании была отклонена, и «Укр Петрол» обратился с жалобой в АМКУ.