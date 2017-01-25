 

Вадим Мосийчук: «SOCAR незаконно отстранили от тендера в Украине»

Автор: Отдел информации 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) безосновательно отстранил ООО «Торговый дом «СОКАР Украина» от участия в тендере Государственного агентства резерва по закупке 6 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, считает глава Госрезерва Украины Вадим Мосийчук.

«Единственной целью этого решения является срыв выполнения решений правительства по пополнению запасов реактивного топлива в государственном резерве и препятствование выполнению Госрезервом задач по обеспечению нужд Украины в особый период»,  написал он на своей странице в Facebook.

По данным В.Мосийчука, заявки на участие в соответствующем тендере (ориентировочная стоимость закупки  126 млн грн) подали три претендента  ООО «Вог Аэро Джет», SOCAR и ООО «Укр Петрол». Заявка последней компании была отклонена, и «Укр Петрол» обратился с жалобой в АМКУ.

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