Байрамбекова судят за ритуальные убийства

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, обвиняемого в заказных и ритуальных убийствах шести человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию Ленты.ру.

По версии следствия, до совершения преступлений Байрамбеков в течение года служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане. В 2002 и 2010 годах Байрамбеков застрелил по заказу двух екатеринбургских предпринимателей.

За эти убийства он получил денежное вознаграждение, сумму которого в СК не уточнили.

Позже бывший страж порядка увлекся изучением оккультных обрядов, в результате чего на протяжении 2014 года убил четверых бомжей, злоупотребляющих спиртными напитками. Во время убийств Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения: убийства совершались в ночное время в лесном массиве при разведенном костре в выложенном из камней кругу, с чтением молитв.