В Баку пройдет конференция по защите Каспия

Шестая конференция Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря пройдет в Баку. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на заседании пятисторонней рабочей группы по выработке правового статуса Каспия, передает ТАСС.

«Планируется проведение в Баку шестой конференции сторон Рамочной конвенции о защите морской среды Каспийского моря», — сказал Халафов.

По его словам, Азербайджан «заинтересован в расширении сотрудничества между прикаспийскими странами в решении экологических проблем Каспия и достижении договоренности между сторонами в вопросе самостоятельной деятельности секретариата Рамочной конвенции».

Рамочная конвенция о защите морской среды Каспийского моря была подписана 4 ноября 2003 года в Тегеране представителями пяти прикаспийских стран — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Она вступила в силу 12 августа 2006 года.

Кроме того, по словам замглавы МИД, идет подготовка к проведению в Баку под председательством Азербайджана первого заседания Комиссии по достижению целей Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, подписанного 29 сентября 2014 года. При этом Халафов не уточнил дату запланированных международных мероприятий.