Иран отказался выводить войска из Сирии

Иран не будет рассматривать требование оппозиции Сирии вывести подразделения иранского ополчения из САР, эти призывы низменные и слабые, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари.

Глава делегации вооруженной оппозиции Сирии Мохаммад Аллуш заявил во вторник по итогам переговоров в Астане, что оппозиция не приемлет никакой роли Ирана в будущем Сирии. Представитель делегации Усама Абу Зейд потребовал вывести все иностранные вооруженные формирования, в том числе иранские.

«Мы не будем рассматривать эти заявления и отвечать на них, так как это низменные и слабые заявления сторон, ввергших себя, сирийский народ и весь регион Ближнего Востока в несчастья и горе, одно за другим. Они относятся к проблеме необъективно, трактуют пути решения проблемы изолированно и нереалистично. Проблемы в Сирии начались из-за мышления вооруженных группировок: в самом начале событий они думали, что скоро достигнут быстрых результатов с падением правящего режима. Однако они впутали себя в неприятное положение», — заявил Ансари.

«Мы не рассматриваем эти заявления, не соответствующие действительности. Мы пытаемся в меру своих сил с нашими партнерами — Россией и Турцией — положить конец этим несчастьям и начать новый этап в жизни Сирии, народ которой имеет полное право определять будущее страны и народа напрямую», — сказал дипломат.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.