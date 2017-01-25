 

Иран отказался выводить войска из Сирии

 

Иран не будет рассматривать требование оппозиции Сирии вывести подразделения иранского ополчения из САР, эти призывы низменные и слабые, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари.

Глава делегации вооруженной оппозиции Сирии Мохаммад Аллуш заявил во вторник по итогам переговоров в Астане, что оппозиция не приемлет никакой роли Ирана в будущем Сирии. Представитель делегации Усама Абу Зейд потребовал вывести все иностранные вооруженные формирования, в том числе иранские.

«Мы не будем рассматривать эти заявления и отвечать на них, так как это низменные и слабые заявления сторон, ввергших себя, сирийский народ и весь регион Ближнего Востока в несчастья и горе, одно за другим. Они относятся к проблеме необъективно, трактуют пути решения проблемы изолированно и нереалистично. Проблемы в Сирии начались из-за мышления вооруженных группировок: в самом начале событий они думали, что скоро достигнут быстрых результатов с падением правящего режима. Однако они впутали себя в неприятное положение»,  заявил Ансари.

«Мы не рассматриваем эти заявления, не соответствующие действительности. Мы пытаемся в меру своих сил с нашими партнерами  Россией и Турцией  положить конец этим несчастьям и начать новый этап в жизни Сирии, народ которой имеет полное право определять будущее страны и народа напрямую»,  сказал дипломат.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

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