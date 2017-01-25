 

Сейран Оганян атакует Саргсяна, а Армения атакует Оганяна

Автор: Ваан Мартиросян, отдел Армении 

Начиная с осени прошлого года в армянской прессе активно муссировались слухи о том, что не нашедший места в новом правительстве к тому времени уже экс-министр обороны Сейран Оганян решил уйти в оппозицию. Сам же Оганян хранил молчание, так сказать, не подтверждая и не опровергая предположения журналистов.

Но вот буквально в первых числах января бывший министр все-таки сделал сразу несколько заявлений, из которых следует, что он действительно решил примкнуть к противникам Саргсяна. Оганян дает интервью, делает публикации в соцсетях, выставляет видеообращения, где уверяет в необходимости неких радикальных перемен в стране, истребления коррупции и смены режима.

Однако, невзирая на красноречие экс-министра обороны и в целом правильные декларации, в Армении многие видят в действиях Оганяна некий подвох, предполагая, что за всеми его речами стоит не кто иной, как сам Саргсян, реализующий созданную им же модель «контролируемой оппозиции».

На днях Оганян опубликовал очередное видеообращение, в котором утверждает, что, оказывается, всегда был против действующих властей, однако на посту минобороны «его руки были во многом связаны». Примечательно, что там же Оганян говорит и о коррупции в рядах вооруженных сил, бороться с которой он, видимо, тоже тогда не мог.

Это видео вызвало среди армянской общественности довольно шумный резонанс. Кто-то встретил запоздалое «раскаяние» Оганяна с сарказмом, но большинство  с крайним возмущением. Среди тех, кто подверг «признание» Оганяна резкой критике, общественный деятель и гражданский активист София Хачатрян. 

«Господин Оганян, вы лгун и подлец! Когда вас вышвырнули из правительства, вы вдруг вспомнили про острую нехватку справедливости. Неужели вы думаете, что народ сплошь состоит из глупцов и не понимает вашей лисьей игры? Вы, стоявший на вершине айсберга, образованного тотальными грабежами армии, не имеете права говорить сейчас о коррупции в ВС. Вы, публиковавший в соцсетях десятки фотографий ваших пышных домашних застолий, начисто забывали о тысячах голодных и разутых детей в стране, не имеете теперь права даже заикаться о гуманизме. Вы, долгие годы плевавший на мнение народа и способствовавший своими неумелыми действиями гибели более чем сотни солдат в апреле, не имеете права говорить о справедливости и морали.

Наш долг  сделать все, чтобы такие отпетые взяточники, как вы, никогда больше не пришли во власть»,  написала С.Хачатрян.

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