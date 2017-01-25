 

Азербайджанец назначен вице-премьером Башкортостана

Автор: Отдел информации 

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов назначил азербайджанца Фархада Самедова заместителем премьер-министра правительства республики, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отметим, что Фархад Самедов родился 23 апреля 1959 года в городе Гардабани Грузинской ССР. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева.

Трудовую деятельность начал в 1982 году в тресте №7 Минпромстроя Азербайджанской ССР, где работал инженером и старшим инженером.

В 2016 году стал президентом АО "Объединенная нефтехимическая компания" Башкортостана.

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