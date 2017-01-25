Разбившего автомобиль ГАИ посадили на девять лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Шахина Бейлярова, который помял молотком автомобиль дорожной полиции, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, на заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде был зачитан приговор.

Ш.Бейлярова приговорили к 9 годам лишения свободы.

Напомним, 18 февраля в Наримановском районе на улице Г.Гадирбекова житель Баку, ранее судимый Шахин Маил оглу Бейляров разбил молотком лобовое стекло, боковые зеркала, передние и задние фары, повредил систему маяк, багажник и капот принадлежащего Управлению дорожной полиции города Баку автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 99-YP-423.

Ш.Бейляров был задержан сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского района. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него было обнаружено и изъято 302,477 грамма героина.

Шахин Бейляров обвинялся по статьям 221 (хулиганство), 234 (незаконный оборот наркотических средств) и 186 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).