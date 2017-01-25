 

Разбившего автомобиль ГАИ посадили на девять лет

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Шахина Бейлярова, который помял молотком автомобиль дорожной полиции, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, на заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде был зачитан приговор.

Ш.Бейлярова приговорили к 9 годам лишения свободы.

Напомним, 18 февраля в Наримановском районе на улице Г.Гадирбекова житель Баку, ранее судимый Шахин Маил оглу Бейляров разбил молотком лобовое стекло, боковые зеркала, передние и задние фары, повредил систему маяк, багажник и капот принадлежащего Управлению дорожной полиции города Баку автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 99-YP-423.

Ш.Бейляров был задержан сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского района. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него было обнаружено и изъято 302,477 грамма героина.

Шахин Бейляров обвинялся по статьям 221 (хулиганство), 234 (незаконный оборот наркотических средств) и 186 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

1398 просмотров


Старости
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
26 Янв 8° / 3°
27 Янв 3° / 1°
28 Янв 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.991 AZN
1 RUB   =   0.0314 AZN


Новостная лента

Уволен командующий Военно-морскими силами Азербайджана уволен в запас.
Европейские политики вступились за азербайджанских геев
Депутат Самед Сеидов: «Провокация против Азербайджана предотвращена» эксклюзив
Киев перенимает опыт Баку по работе с беженцами
Bakcell запускает лотерею
Москва довольна переговорами по статусу Каспия в Баку
Жириновский: «Излишняя образованность чревата революциями»
Суд дал время Машалле Ахмедову Осталось пять дней
Бакинские армяне возвращаются в Азербайджан: и Лида Баласанян приехала в Баку эксклюзив
Командир части попытался совратить дочь шехида реакция Минобороны
Японские истребители перехватили российские стратегические бомбардировщики
Miami Herald вернуло Евлах и Нахчыван в состав Азербайджана
Азербайджан готов еще больше сократить добычу нефти Заявление министра
Разбившего автомобиль ГАИ посадили на девять лет
В Кувейте казнили принца
Азербайджанец назначен вице-премьером Башкортостана
На линии фронта найден мертвым армянский солдат
Сейран Оганян атакует Саргсяна, а Армения атакует Оганяна
Иран отказался выводить войска из Сирии
В Баку пройдет конференция по защите Каспия
Байрамбекова судят за ритуальные убийства
Вадим Мосийчук: «SOCAR незаконно отстранили от тендера в Украине»
Во Франции ограбили Ротшильда
Свыше 190 азербайджанских семей хотят вернуться в Джоджуг Марджанлы
Шухрат Саламов и наш посол в Узбекистане под прицелом дашнаков