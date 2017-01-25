Азербайджан в рамках обязательств перед ОПЕК по сокращению добычи нефти в период с 1 по 20 января 2017 года ежесуточно добывал 789 тыс. баррелей в сутки, сообщил в интервью изданию National Gas Europe министр энергетики республики Натик Алиев.

«Азербайджан полностью выполняет свои обязательства по соглашению с ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти. С 1 января 2017 года страна сократила суточную добычу на 35 тыс. баррелей, в период с 1 по 20 января в Азербайджане добывалось 789 тыс. баррелей нефти в сутки», - отметил Н.Алиев.

По его словам, в ноябре 2016 года добыча нефти в Азербайджане составила 830 тыс. баррелей нефти в сутки.

«Цена на нефть в январе 2017 года выросла на $25 за баррель по сравнению с январем прошлого года, и это благоприятствует всем производителям нефти. Азербайджан может еще больше сократить добычу нефти, если другие производители нефти решат сократить объемы добычи для поддержания цен», - сказал Н. Алиев.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан сократит собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.