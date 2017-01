Miami Herald вернуло Евлах и Нахчыван в состав Азербайджана

Haqqin.az сообщал, что известное американское издание Miami Herald, опубликовав статью об узниках Гуантанамо — военно-морской базы США на Кубе, которая используется как тюрьма, представило карту региона с указанием тех стран, в которых были арестованы эти узники. На карте территория Азербайджана к западу от Евлаха, в том числе и Нахчыван, видимо, по ошибке, была показана как часть Армении.

Сразу же после публикации данной статьи МИД Азербайджана отреагировал на оплошность американских журналистов и пообещал в кратчайшие сроки добиться опровержения во влиятельном издании.

Сегодня глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил haqqin.az о принимаемых своевременных мерах в ответ на провокации в отношении территориальной целостности Азербайджана.

По словам Х.Гаджиева, Посольство Азербайджана в США обратилось в Miami Herald и потребовало устранить нелепую ошибку, связанную с картой Азербайджана. Редакция американского издания внесла поправку в ранее опубликованную карту.

В издании также было опубликовано нижеследующее опровержение: «Editor’s Note: An earlier version of the locator map that accompanies this story incorrectly drew the boundaries of Azerbaijan. It has been replaced with an updated version».

http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/guantanamo/article125779389.html

«Когда на неофициальных интернет-ресурсах и в СМИ появляются подобные публикации, мы призываем всех граждан Азербайджана, наши СМИ, молодежные и диаспорские организации, проявив свою гражданскую активность и инициативность, довести до противоположной стороны нашу позицию и бороться с подобными провокациями», — добавил Хикмет Гаджиев.

Глава пресс-службы еще раз заверил, что Министерство иностранных дел и посольства Азербайджана и впредь будут своевременно реагировать на провокации в отношении государственного суверенитета Азербайджана.