 

Командир части попытался совратить дочь шехида реакция Минобороны

 

Дочь погибшего в боях за Агдере Мубариза Исмаилова сержант Минара Байрамова столкнулась с клеветнической кампанией в отношении себя. Об этом в интервью местным СМИ заявила ее мать, Миная Исмаилова.

Байрамова начала служить в азербайджанской армии в 2015 году и была несказанно рада тому, что может продолжить дело своего отца. Однако радоваться ей пришлось недолго. Командир части Эльшан Санаев вскоре стал проявлять интерес к Байрамовой и пытался склонить ее к постели.

Минара Байрамова заявила командиру части, что не подобает военному так себя вести, а также напомнила, что она является дочерью шехида, отдавшего жизнь за свою родину. Однако Эльшан Санаев не оставил попыток склонить свою подчиненную к постели и начал всячески притеснять ее. Байрамова лишилась части зарплаты, начала получать выговоры и спустя год была уволена с работы. В воинской части также начали распространяться неприличные слухи о Минаре Байрамовой.

Министерство обороны Азербайджана уже отреагировало на эту информацию, заявив, что по данному факту ведется расследование. В частности, расследование поручено провести заместителю министра обороны по личному составу генерал-лейтенанту Керему Велиеву.

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