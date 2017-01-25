 

Бакинские армяне возвращаются в Азербайджан: и Лида Баласанян приехала в Баку эксклюзив

Автор: Отдел Армении 

Мечта многих бакинских армян, проживающих за пределами Азербайджана, особенно в Армении, начинает сбываться: они возвращаются в город, который покинули более 20 лет назад. Порой в СМИ и соцсетях многие из покинувших Азербайджан в первые годы карабахского конфликта с глубокой ностальгией и чувством сожаления вспоминают о своей былой жизни в Азербайджане. Ведь многие из них, как и подавляющее большинство жителей Армении, попавшие под власть хунты карабахских полевых командиров во главе с Кочаряном и Саргсяном, ежедневно сталкиваются с социальной несправедливостью и лишены элементарных политических, гражданских прав.

Одна из них  Лида Ервандовна Баласанян  в самое ближайшее время получит документы о восстановлении азербайджанского гражданства. Лида Баласанян вернулась в Баку. И сразу же вместе с родственниками посетила редакцию haqqin.az.

В нашей редакции бакинскую армянку Л.Баласанян встречали сотрудники отдела Армении во главе с ереванской журналисткой Сюзан Джагинян.

Родилась Лида Баласанян 20 сентября 1940 года в Баку. Ее родители были родом из Шамкира (отец, к примеру, работал там пожарным).

Уехала бабушка Лида из Баку в начале 1990-х, оставив здесь многочисленных родственников. Сейчас у нее четверо детей, семь внуков и четыре правнука. Практически все они живут в Баку, за исключением внучки и правнуков.

Жизнь у 77-летней женщины была насыщенная и сложная. Ее супруг, Микаил Гасанов, скончался в 1976 году после тяжелой болезни. Сама Лида проработала 40 лет. Трудилась и на ткацкой фабрике, и в министерстве социального обеспечения Азербайджанской ССР.

После приезда в Ереван Лида Баласанян нигде не работала, получала нищенскую пенсию, питалась от случая к случаю в столовых для бездомных. И это несмотря на то, что в Ереване живет ее брат Маис Баласанян, с которым у нее отношения не сложились.

Оставшиеся же в Баку ее дети много лет ничего не слышали про свою мать. Сын работает мастером, делает ремонт, две дочери до сих пор трудятся в детском саду нянечками, третья дочь сейчас не работает.

В 2009 году семья случайно узнала о том, что Лида Баласанян жива и нищенствует в Ереване, впрочем, как и большинство армянских пенсионеров. Было принято решение перевезти ее в Грузию. В городе Рустави на съемной квартире бабушка Лида прожила до декабря 2016 года. После приезда армянских гражданских активистов в Баку и создания армяно-азербайджанской миротворческой платформы, особенно после переезда в Азербайджан армянской активистки Сюзан Джагинян на семейном совете семьи Гасановых-Баласанян постановили: надо забрать пожилую родственницу в Баку, где за ней легче ухаживать.

Как рассказывают родные бабушки Лиды, они оповестили госорганы Азербайджана, которые не только не воспрепятствовали, но даже оказали помощь в переезде пожилой женщины в Баку.

«Мы все очень обрадовались ее приезду в Баку. Это стало благодаря политике президента Ильхама Алиева, направленной на поддержание миротворческих усилий гражданского общества. Мы всей семьей поддерживаем эту платформу и хотим вступить в ряды азербайджанских и армянских миротворцев. Скоро из Лондона прилетят ее правнуки. Что касается паспорта, то мы уже подали документы на восстановление гражданства»,  рассказывает дочь Баласанян, Севиль Гасанова.

За месяц проживания в Баку Лида Баласанян успела побывать в гостях у своих многочисленных родственников, посмотреть город.

«В Баку раньше я жила на улице Советской. Сейчас здесь совсем мало знакомых мест осталось. Но, тем не менее, город мне очень нравится. В Ереване живут много бакинских армян, мечта которых  вернуться в Баку. Будь прокляты Саргсян и другие националисты, начавшие карабахский конфликт. Ведь азербайджанский народ всегда был терпимым и добрым. Мы веками жили на этой земле в мире и согласии. Я уверена, и карабахцы устали от этих фашистов. И они все хотят вернуться в состав Азербайджана»,  рассказывает бабушка.

Что касается дальнейших планов, то, по словам Лиды Баласанян, они простые: «Жить и наслаждаться окружением родных и близких в родном Баку».

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