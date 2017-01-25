 

Суд дал время Машалле Ахмедову Осталось пять дней

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве известного футболиста Машаллы Ахмедова.

Судья Мирза Ханкишиев предоставил подсудимому возможность выступить с последним словом, однако Ахмедов отказался, попросив у суда время до 30 января.

Сын обвиняемого, Тарлан Ахмедов, сказал, что у них есть только 65 тысяч манатов, больше они не смогут вернуть.

Пострадавший Юсиф Азизов потребовал 128 тысяч манатов, и пока эти деньги не вернут, свою жалобу он не отзовет.

В итоге судья решил в последний раз дать время Машалле Ахмедову. Процесс продолжится 30 января.

Напомним, М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на 150 тысяч манатов. Однако Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Затем он был освобожден под домашний арест.

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