 

Жириновский: «Излишняя образованность чревата революциями»

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая с трибуны в Государственной думе в среду, 25 января, предостерег россиян об опасностях растущей образованности населения. Видео выступления размещено в его микроблоге в Twitter, сообщает newsru.com.

Жириновский признал, что «образование очень важно», однако заявил, что, чем более образованный народ, тем быстрее будут совершаться революции.

«Подрастающее поколение более образованно, чем мы с вами»,  констатировал депутат и отметил, что «все оранжевые революции выполняет молодежь».

Кроме того, по словам Жириновского, высокообразованные люди не захотят выполнять черную работу, власти должны будут приглашать больше мигрантов и увеличится преступность. А образованные люди, в свою очередь, начнут требовать от государства большей свободы.

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