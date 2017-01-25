Москва довольна переговорами по статусу Каспия в Баку

Россия оценивает как позитивные переговоры по определению статуса Каспия в Баку, они должны завершиться подписанием конвенции, заявил спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям российского МИД Игорь Братчиков, передает РИА Новости.

"Оцениваем обсуждения как позитивные, которые позволяют нам продвинуться существенно по переговорам, которые должны увенчаться подписанием конвенции в этом году", — сказал Братчиков журналистам.

По его словам, сторонам удается приблизиться к общему знаменателю по вопросу статуса Каспия.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами.

Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.