Bakcell запускает лотерею

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell с радостью объявляет о запуске очередной лотереи для участников программы Ulduzum. Компания Bakcell вручит счастливому победителю лотереи главный приз – туристическую путевку в Манчестер.

Абоненты Bakcell получат возможность выиграть 10 подарочных карт на 100 AZN, 20 подарочных карт на 50 AZN, 40 подарочных карт на 30 AZN, 90 подарочных карт на 20 AZN. Еженедельный призовой фонд на общую сумму 5000 AZN состоит из 160 подарочных карт и главного приза – путевки в Манчестер.

Чтобы принять участие в лотерее, достаточно отправить SMS с текстом «KOD» на номер 5555. Вы получите код Ulduzum от Bakcell и сможете воспользоваться услугами одного из следующих партнеров программы: L’occitane, Katv1, Domino’s Pizza, Kids World, Tusi-Bohm Planetarium, Poppy gallery, Karen Millen, Megafun, Flo, Puma. Минимальная сумма покупки, используя данные услуги, должна составлять 10 AZN. При каждой покупке на 10 AZN в магазине-партнере программы абоненты Bakcell автоматически становятся участниками лотереи Ulduzum. В зависимости от количества покупок абоненты Bakcell получат сообщение о количестве предоставленных им заявок на участие в еженедельной и финальной лотерее.

Лотерея Ulduzum будет проводиться с 10 января 2017 года по 21 марта 2017 года. Результаты еженедельной лотереи объявляются каждый вторник на протяжении всего этого периода. Победитель любой недели может также принять участие в розыгрыше главного приза – поездка в Манчестер. Финальная лотерея состоится 27 марта 2017 года.

Программа Ulduzum включает в себя более 220 партнеров, среди которых престижные рестораны, известные магазины модной одежды, аксессуаров и мебели, магазины парфюмерии, электротехники и оргтехники, а также оздоровительные, развлекательные и спортивные центры. На сегодняшний день программой Ulduzum пользуются более 2 000 000 абонентов.

Более подробную информацию о лотерее Ulduzum и преимуществах программы Ulduzum можно получить на сайте www.ulduzum.az