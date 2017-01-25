Киев перенимает опыт Баку по работе с беженцами

Министр социальной политики Украины Андрей Рева планирует отправиться в Азербайджан 26 и 27 января, чтобы ознакомиться с опытом этой страны относительно помощи внутренне перемещенным лицам, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Министр напомнил, что треть территории Азербайджана не контролируется официальным правительством (Нагорный Карабах) вследствие боевых действий.

«Огромное количество людей вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в другие районы страны. Республике удалось решить эту проблему без потрясений и скандалов. Я хочу познакомиться с их законодательством, какими методами они работали, какие программы у них действовали. Также интересует их опыт и в том, как работает их служба занятости. Каким образом удается держать достаточно низкий уровень безработицы. Как действуют органы занятости и как помогают людям трудоустраиваться», — сказал Рева.

Министр планирует посетить ряд государственных объектов, предоставляющих административные и социальные услуги. Также запланировано подписание программы сотрудничества между Министерством социальной политики Украины и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.