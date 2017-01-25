Руководители НПО, правозащитники, а также лица, называющие себя гражданскими активистами, - общим числом 58 человек, все из Азербайджана, воззвали к Парламентской ассамблее Совета Европы с настоянием указать их родной стране на дверь этой организации и лишить ее права голоса. Подписали сие обращение люди достаточно известные, правда, скорее своей одиозностью, чем талантами или заслугами перед обществом.
В основном это претенциозные журналисты и юристы с подмоченной репутацией, но с претензиями на статус правозащитника. Это обиженные на свою судьбу Интигам Алиев, Расул Джафарова, Хадиджа Исмайлова, Халид Багиров, Ганимат Захид, Арастун Оруджлу и другие. Как говорится, комментарии излишни.
Их обращение состоит из перечня прегрешений, за которые Азербайджан следует прямо-таки вышвырнуть из ПАСЕ. Это, к примеру, обвинение, выдвинутое миланской прокуратурой депутату от их страны в ПАСЕ – Волонте, которому инкриминируют получение взяток на общую сумму 2,39 млн евро от азербайджанских депутатов того же ПАСЕ Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова.
Хадиджа Исмайлова
Авторы петиции призывают ПАСЕ немедленно исключить из ассамблеи этих депутатов и провести в их отношении расследование.
А еще подписанты считают нелегитимными результаты голосования в ПАСЕ на январской сессии 2013 года по докладу Кристофа Штрассера о политзаключенных в Азербайджане. Это, как они считают, доказывает доклад «Икорная дипломатия-2», утверждающий, подкуп депутатов осуществлялся именно с целью не допустить принятия доклада Штрассер.
итальянский депутат Волонте
В дальнейшем стало известно, что азербайджанская делегация в ПАСЕ направила председателю, руководителям политических групп и членам ПАСЕ обращение, в котором обратила внимание организации на то, что письмо, распространенное от имени 58 «гражданских активистов», является провокацией тех сил, которые желают подорвать успешное сотрудничество Азербайджана с Советом Европы. Отмечалось, что подстрекательство азербайджанских изгоев осуществляется на фоне развития отношений Азербайджана с авторитетными международными организациями, включая Европейский Союз и его институты.
В обращении азербайджанской делегации ПАСЕ также отмечается, что некоторые лица, чьи подписи стоят под провокационной петицией, открыто заявили, что ничего подобного они не подписывали и не поддерживают призыв исключить Азербайджан из Совета Европы.
В то же время 96 глав азербайджанских НПО направили собственное обращение главе ПАСЕ Педро Аграмунту, в котором выразили протест против попыток деструктивных сил лишить Азербайджана права голоса в ПАСЕ. Авторы заявления выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество с ПАСЕ и институтами Совета Европы окажет положительное влияние на решение проблем, имеющихся в сфере прав и свобод человека в Азербайджане.
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов в беседе с haqqin.az назвал обращение 58 «мелким пакостничеством».
Самед Сеидов
«Сразу видно, это была продуманная, но тем не менее достигшая своей цели провокация. Позже стало известно, что некоторые якобы подписавшиеся деятели НПО вообще не знали о существовании подобного документа. То есть была попытка очернить Азербайджан, но она потерпела полное фиаско. Полномочия азербайджанской делегации были без проблем утверждены.
Касаясь доклада Штрассера, должен заметить, что подписанты даже не в курсе, почему этот доклад не прошел. Практически сам Штрассер сделал все, чтобы его доклад не был утвержден, потому что это было полное лжи обвинение Азербайджана во всех грехах. Наши позиции в ПАСЕ сильны как никогда, и потуги наших недоброжелателей терпят неудачу. Очень жаль, что наша оппозиция и стоящие за ними их зарубежные спонсоры так и не поняли, что мир изменился. А они все еще мыслят по лекалам 90-х годов прошлого века. Подобными провокационными действиями они хотят превратить СЕ в инструмент давления на другие страны, забывая при этом, что основная цель этой старейшей европейской структуры - взаимопонимание и взаимоуважение.
Разве эти люди не видят основной тренд современной Европы, заключающийся в исламофобии, антисемитизме и гендерном неравенстве. И в Азербайджане всего этого нет. Поэтому все последние нападки на нас это жалкие потуги тех сил, которые никак не могут смириться со своим поражением. Кстати, нас долгое время пытались обвинить в «икорной дипломатии», но каждый раз я им говорил, что икорной дипломатией уже больше века занимается господин Петросян. Не надо свои ярлыки на нас вешать. Азербайджан идет своим путем, и оказывать на нас давление дело бесперспективное», - уверен С.Сеидов.