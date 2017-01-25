Руководители НПО, правозащитники, а также лица, называющие себя гражданскими активистами, - общим числом 58 человек, все из Азербайджана, воззвали к Парламентской ассамблее Совета Европы с настоянием указать их родной стране на дверь этой организации и лишить ее права голоса. Подписали сие обращение люди достаточно известные, правда, скорее своей одиозностью, чем талантами или заслугами перед обществом.

В основном это претенциозные журналисты и юристы с подмоченной репутацией, но с претензиями на статус правозащитника. Это обиженные на свою судьбу Интигам Алиев, Расул Джафарова, Хадиджа Исмайлова, Халид Багиров, Ганимат Захид, Арастун Оруджлу и другие. Как говорится, комментарии излишни.

Их обращение состоит из перечня прегрешений, за которые Азербайджан следует прямо-таки вышвырнуть из ПАСЕ. Это, к примеру, обвинение, выдвинутое миланской прокуратурой депутату от их страны в ПАСЕ – Волонте, которому инкриминируют получение взяток на общую сумму 2,39 млн евро от азербайджанских депутатов того же ПАСЕ Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова.

Авторы петиции призывают ПАСЕ немедленно исключить из ассамблеи этих депутатов и провести в их отношении расследование.

А еще подписанты считают нелегитимными результаты голосования в ПАСЕ на январской сессии 2013 года по докладу Кристофа Штрассера о политзаключенных в Азербайджане. Это, как они считают, доказывает доклад «Икорная дипломатия-2», утверждающий, подкуп депутатов осуществлялся именно с целью не допустить принятия доклада Штрассер.

В дальнейшем стало известно, что азербайджанская делегация в ПАСЕ направила председателю, руководителям политических групп и членам ПАСЕ обращение, в котором обратила внимание организации на то, что письмо, распространенное от имени 58 «гражданских активистов», является провокацией тех сил, которые желают подорвать успешное сотрудничество Азербайджана с Советом Европы. Отмечалось, что подстрекательство азербайджанских изгоев осуществляется на фоне развития отношений Азербайджана с авторитетными международными организациями, включая Европейский Союз и его институты.

В обращении азербайджанской делегации ПАСЕ также отмечается, что некоторые лица, чьи подписи стоят под провокационной петицией, открыто заявили, что ничего подобного они не подписывали и не поддерживают призыв исключить Азербайджан из Совета Европы.

В то же время 96 глав азербайджанских НПО направили собственное обращение главе ПАСЕ Педро Аграмунту, в котором выразили протест против попыток деструктивных сил лишить Азербайджана права голоса в ПАСЕ. Авторы заявления выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество с ПАСЕ и институтами Совета Европы окажет положительное влияние на решение проблем, имеющихся в сфере прав и свобод человека в Азербайджане.

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов в беседе с haqqin.az назвал обращение 58 «мелким пакостничеством».

«Сразу видно, это была продуманная, но тем не менее достигшая своей цели провокация. Позже стало известно, что некоторые якобы подписавшиеся деятели НПО вообще не знали о существовании подобного документа. То есть была попытка очернить Азербайджан, но она потерпела полное фиаско. Полномочия азербайджанской делегации были без проблем утверждены.

Касаясь доклада Штрассера, должен заметить, что подписанты даже не в курсе, почему этот доклад не прошел. Практически сам Штрассер сделал все, чтобы его доклад не был утвержден, потому что это было полное лжи обвинение Азербайджана во всех грехах. Наши позиции в ПАСЕ сильны как никогда, и потуги наших недоброжелателей терпят неудачу. Очень жаль, что наша оппозиция и стоящие за ними их зарубежные спонсоры так и не поняли, что мир изменился. А они все еще мыслят по лекалам 90-х годов прошлого века. Подобными провокационными действиями они хотят превратить СЕ в инструмент давления на другие страны, забывая при этом, что основная цель этой старейшей европейской структуры - взаимопонимание и взаимоуважение.

Разве эти люди не видят основной тренд современной Европы, заключающийся в исламофобии, антисемитизме и гендерном неравенстве. И в Азербайджане всего этого нет. Поэтому все последние нападки на нас это жалкие потуги тех сил, которые никак не могут смириться со своим поражением. Кстати, нас долгое время пытались обвинить в «икорной дипломатии», но каждый раз я им говорил, что икорной дипломатией уже больше века занимается господин Петросян. Не надо свои ярлыки на нас вешать. Азербайджан идет своим путем, и оказывать на нас давление дело бесперспективное», - уверен С.Сеидов.