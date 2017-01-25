 

Приговор нардаранским бунтовщикам: Тале Багирзаде — 20 лет, Фуад Гахраманлы — 10 лет

 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Тале Багирзаде, Фуада Гахраманлы и других, сообщает АПА.

Согласно информации, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан приговор, согласно которому Тале Багирзаде приговорен к 20 годам лишения свободы.

Кроме того, Аббас Гусейн лишен свободы на 20 лет, Фуад Гахраманлы — на 10 лет.

В настоящее время зачитывается приговор в отношении других обвиняемых.

Отметим, ранее прокурор потребовал приговорить Т.Багирзаде к пожизненному заключению.

Напомним, в конце ноября прошлого года в ходе спецоперации МВД в Нардаране были уничтожены пять членов преступной группировки "Мусульманское единство", действовавшей под прикрытием религии. В ходе операции погибли два сотрудника полиции. Были задержаны, а затем арестованы члены группировки во главе с ее лидером Тале Багирзаде. Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбудило уголовное дело, арестованным были предъявлены обвинения по восьми статьям УК.

В то же время заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы 8 декабря 2015 года был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 281 (публичные призывы, направленные против государства), 283 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) и 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) УК АР.

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