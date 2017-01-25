 

Грабители потратили деньги на благотворительность видео

 

Подозреваемые в краже набитого деньгами сейфа в Наримановском районе Баку часть средств потратили на благотворительность, сообщает ARB TV.

Haqqin.az сообщал о том, в Баку из квартиры был украден сейф, в котором находилась крупная сумма денег - 40 тысяч долларов США и 30 тысяч евро.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения Наримановского РУП, были задержаны подозреваемые в совершенной 15 январе краже жители Баку Аслан Микаилов, Роял Керимли и житель Абшеронского района Садиг Гейбатов. 

Как рассказал Аслан Микаилов, 500 манатов он потратил на психиатрическую лечебницу, купив еды и сигарет для пациентов. Затем они отправились в детский дом в Ленкорани, которому оказали помощь.

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