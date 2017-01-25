В Турции семерых россиян судят за попытку терактов

Турецкий суд рассматривает дело девятерых предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство", в том числе семи российских граждан, которые обвиняются в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов, сообщает газета Hurriiyet.

Газета приводит фамилии подсудимых — Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ. Сообщается, что на суде присутствует переводчик с русского.

Согласно обвинительному заключению, теракты были запланированы на июнь 2016 года, но подозреваемых задержали во время разведки для выбора места атаки. Им грозит до 15 лет лишения свободы за членство в вооруженной террористической организации.

У Хацаева и Орстхо конфисковали две модели самолетов, которые, согласно обвинительному заключению, способны перевозить от 17 до 50 килограммов взрывчатки. У Цайсаева нашли компоненты для изготовления "жилетов смертников".

Сообщается, что взрывчатку для проведения терактов переправили в Стамбул из юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией.