 

«Азеришыг» установит счетчики для вынужденных переселенцев В кратчайшие сроки

 

Установка электрических счетчиков в зданиях, где проживают вынужденные переселенцы, завершится в кратчайшие сроки, говорится в информации пресс-службы ОАО «Азеришыг».

ОАО создало центральный штаб и приступило к выполнению указа президента Азербайджана от 23 января 2017 года.

Для скорейшей установки счетчиков и скоординированной работы в этой сфере рабочим группам региональных управлений по снабжению и продаже электроэнергии, в которые входят представители местных исполнительных органов и территориальных структур Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, поручено координировать свою работу с центральным штабом и регулярно информировать его о проделанной работе.

В связи с отменой льгот для вынужденных переселенцев в электронно-информационной базе «Азеришыг» были сделаны соответствующие изменения, и загрузка льготного лимита в 150 кВт/ч, установленного для вынужденных переселенцев, имеющих smart-карты, была приостановлена.

Руководителям соответствующих структур ОАО даны серьезные указания по рассмотрению поступающих жалоб и обращений во время установки счетчиков.

Для своевременного завершения указанных работ создан необходимый резерв материалов и счетчиков, выделены транспортные средства для их своевременной доставки на места.

Информация об установке индивидуальных счетчиков в зданиях, где проживают вынужденные переселенцы, будет периодически публиковаться в СМИ.

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