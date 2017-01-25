Армянскую общественность взбудоражила очередная сногсшибательная новость: преданный президенту, как всем казалось, душой и телом экс-премьер правительства и первый заместитель председателя правящей Республиканской партии (РПА), то есть самого Саргсяна, Овик Абрамян покидает ее ряды.

Абрамян сам подтвердил журналистам, что это именно так, сообщив, что на днях сделает официальное заявление. Поговаривают, однако, что такое кардинальное решение он принял сразу после доверительной беседы с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.

Потеря одного из ключевых игроков, каким являлся Абрамян с его неограниченными финансовыми возможностями и тесными связями в криминальном мире, безусловно, весьма ощутимый удар для команды Саргсяна, тем более перед парламентскими выборами. И неприятности такого рода для РПА на этом не закончились: в СМИ просочилась информация, что, невзирая на ее привилегированное положение, организацию бросает один из столпов саргсяновского режима, депутат парламента от РПА, олигарх и известный криминальный авторитет Мгер Седракян по прозвищу «Мгер Тохмахский».

Стоит отметить что как Абрамян, так и Седракян долгие годы являлись основными фигурами в саргсяновском правлении. Именно они на каждых выборах, используя собственные рычаги давления на избирателей, обеспечивали Саргсяну и его партии нужное количество голосов в центральных избирательных районах.

Саргсян же, естественно, не оставался в долгу и щедро вознаграждал своих соратников, выделяя им на откуп какой-нибудь зажиточный регион. Седракян, например, владеет всем крупным и мелким бизнесом в самом большом районе Еревана Эребуни и, естественно, как и другие олигархи из компании президента, избавлен от налогового бремени.

Ну а о состоянии Абрамяна в Армении давно уже ходят легенды. В подконтрольном ему Масисском районе ему принадлежат все АЗС, вся рыбная отрасль, заводы, каменные карьеры и т.д. Сын же его является мэром города Арташат.

А еще Седракян и Абрамян получили от Саргсяна добро на устранение своих конкурентов и вообще всех, кто вставал у них на пути, любыми методами, вплоть до физического уничтожения.

Казалось бы, чего еще надо господам олигархам: прислуживай хозяину раз в четыре года и благоденствуй кум королю в полученной от барских щедрот вотчине, имей рабов и холопов, захотел - казнил, захотел - помиловал. И вряд ли Седракян и Абрамян от таких даровых благ отказались просто так, тем более что предавать отца-покровителя - большой риск не только для карьеры, но и для здоровья. Должна быть причина, и она есть.

Оба этих деятеля, несмотря на отсутствие излишнего образования, люди умные и сметливые, главное, обладающие тем, что в не чуждом им воровском мире называется «чуйка». Так вот, эта самая чуйка и помогла и Абрамяну, и Седракяну узреть зависший над ними дамоклов меч, уже раскачивающийся и спускающийся все ниже.

Все дело в том, что возвращение в большую политику публично униженного и вышвырнутого президентом в 2015 году из общественно-политической жизни Армении олигарха Гагика Царукяна на сей раз не похоже на обычную игру в марионеточную оппозицию Саргсяна и его зятя Микаела Минасяна.

И этот тревожный звоночек услышали уже многие, примкнувшие к так называемому «Союзу Царукяна».

Сам Царукян – фигура, в принципе, незначительная: бывший работник ППС, осужденный в 1979-м за изнасилование. Этот «общественный деятель» не способен произнести хотя бы одно мало-мальски путное предложение, зато он успешный предприниматель, наживший стартовый капитал в лихие 90-е. Ну и чисто народного хитроумия ему не занимать: быстро сообразив, что скупость до добра не доведет, вовремя поделился «с кем надо» и занял свое почетное место в иерархии криминальных олигархов, подпитывающих режим.

А в середине 2000-х он оказал режиму еще одну немаловажную услугу - из него сделали проект. Его заставили поверить в то, что он должен стать политиком, и не простым, а самым что ни на есть близким к простому люду. Смышленый Царукян, видимо, понял, что не следует участвовать в этой авантюре, но отказаться побоялся. Для него даже открыли партию «Процветающая Армения» и придумали незамысловатый девиз под стать народному любимцу «С народом и для народа». С тех самых пор и начались беды, как его не за глаза называли, «Тупого Гагика».

Накануне всевозможных выборов его заставляли общаться с народом, дарить селам трактора, строить церкви и, что было самое страшное для него, выступать перед толпой. В результате его партия «Процветающая Армения» со временем стала второй по численности и электорату в стране. Но вся соль правительственного проекта в том, что в каждую предвыборную кампанию Царукян вдруг становился оппозицией и благодаря умелой работе приставленных к нему «соратников» безболезненно для себя, и, главное, для режима, брал на себя большинство оппозиционно настроенных избирателей.

Однако хорошо образованная часть населения понимала, что долго так не продлится и игра раз в четыре года в оппозицию и народного спасителя Царукяна однажды захлебнется. И в 2015-м перед народом неожиданно предстал ярый противник «конституционных реформ», проводимых Саргсяном, Гагик Николаевич Царукян. Но Саргсян тогда решил, что пора заканчивать спектакль, и на очередном съезде РПА в буквальном смысле уничтожил Царукяна. Он и его соратники публично обзывали и издевались над «народным вождем», грозя взяться за налоговые дела предприятий Царукяна. Вчерашний любимец и спаситель Армении был низвергнут. «Тупой Гагик» молча уехал из Армении на несколько месяцев, по некоторым слухам, в Дубай.

Единственный человек, который вступился тогда за Царукяна, был тот, кто, собственно, и породил его – экс-президент Армении Роберт Кочарян. И Кочарян, надо сказать, из тех персон, к словам которых всегда стоит относиться очень и очень осторожно.

А Саргсян почему-то этого не сделал. Наверное, потому, что никто даже и представить не мог тогда, что Царукян когда-нибудь поднимется. И не просто поднимется, а воскреснет, чтобы отомстить. Более того, никто и представить не мог, что к ожившему Царукяну примкнут силы в лице Сейрана Оганяна, Овика Абрамяна, Ишхана Закаряна, Мгера Седракяна и еще с десяток весьма влиятельных, теперь уже бывших соратников Саргсяна. И дело тут вовсе не в Царукяне, а в личности того, кто, так сказать, дал вторую жизнь ему.

Естественно, это Кочарян. О его возвращении в Армении говорят уже давно, лет пять как минимум. Сам он никогда не подтверждал своих намерений вернуться, но и не опровергал. Однажды в одном из интервью в свойственной ему ироничной манере Кочарян заявил: «Я вернусь только тогда, когда народ меня очень сильно будет просить об этом».

И вот теперь, когда после многочисленных провалов Саргсяна в минувшем году - военных потерь, захвата полка ППС, фиаско на международной арене и др., кресло под ним стало реально расшатываться, олигархи, по совместительству политдеятели Абрамян и Седракян, видя все это, решили пока не поздно покинуть тонущий корабль. Ведь, как говориться, вовремя предать значит предвидеть. Вот они и увидели смертельную опасность для себя в возращении Царукяна. Поняли, что он призван очистить дорогу для хозяина, которого, по всей видимости, народ все же скоро будет «очень сильно звать». А чистить дорогу Царукян привык не лопатами, а бульдозером, под гусеницы которого и не захотели попасть господа перебежчики-олигархи.