Американский ученый-советолог профессор департамента истории в Университете Массачусетса Одри Альтштадт сочла нужным выразить поддержку созданной армянскими и азербайджанскими правозащитниками «Платформе для мира между Азербайджаном и Арменией».

При любом конфликте диалог враждующих сторон крайне положительный шаг, высказала ученый свое мнение haqqin az.

«Даже если это не приведет непосредственно к достижению мира, то косвенно может способствовать продвижению миротворческого процесса», — убеждена ученый.

Альтштадт отметила, что история всех конфликтов на земле свидетельствует, что если страны хотят воевать, то война становится неизбежной. Но такие площадки диалога, как визит армянских правозащитников в Баку и создание Платформы для мира, являются актом доброй воли.

«Сложно сказать, будет ли это способствовать разряжению конфликтной ситуации — все зависит от желания правительств достичь мира. Я уверена, что участники конфликта, без конца обращаясь в прошлое, только усложняют миротворческий процесс. Настало время посмотреть в будущее. Сохранение существующего положения создает угрозу будущему обеих стран. Не думаю, что простые армяне и азербайджанцы согласны с подобной перспективой», — сказала ученый.

Отметим, что в ноябре 2016 года группа армянских и азербайджанских правозащитников создала «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном», внося свой позитивный вклад в решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Инициаторами создания Бакинской платформы для мира с армянской стороны стали Ваге Аветян, Ваан Мартиросян, Сюзан Джагинян, с азербайджанской — Ровшан Рзаев, Камиль Салимов и Шалаля Гасанова.