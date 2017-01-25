Московский банк требует признать банкротом и сына Тельмана Исмаилова

Московский БМВ Банк требует в арбитражном суде Москвы признать банкротом Алекпера Исмаилова, сына известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, основателя группы АСТ и экс-владельца Черкизовского рынка, сообщает РИА Новости.

Заявление о банкротстве поступило в арбитраж 9 января, суд оставил его без движения до 27 февраля, поскольку банк нарушил процессуальные нормы при подаче заявления, в частности, указал сумму долга в иностранной валюте. Величина задолженности при этом в материалах суда пока не раскрывается.

По данным СМИ, Алекпер Исмаилов является совладельцем ряда компаний, входящих в группу АСТ.

Арбитражный суд Московской области в августе признал обоснованным заявление БМ-Банка (прежнее название — Банк Москвы), входящего в группу ВТБ, о банкротстве Тельмана Исмаилова, ввел в отношении него реструктуризацию долгов, включил задолженность бизнесмена перед банком в размере около 17,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов.