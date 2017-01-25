 

Трамп намерен вдвое сократить число прибывающих в США беженцев

 

Президент США Дональд Трамп намерен сократить вдвое число беженцев, которые будут допущены к въезду в страну в 2017 году. Об этом сообщило Reuters, передает ТАСС.

"Ожидается, что Трамп сократит число допущенных в страну беженцев в 2017 финансовом году вдвое, до 50 тыс. человек", - приводит агентство слова двух неназванных сотрудников аппарата Конгресса.

Ранее сообщалось, что Трамп даст распоряжение приостановить выдачу виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет будет действовать до тех пор, пока власти США не разработают более жесткий механизм проверки беженцев, желающих въехать на территорию страны.

Агентство также сообщает, что глава государства планирует объявить сегодня ряд мер в области национальной безопасности и подписать соответствующие указы. В числе возможных шагов - прием на работу дополнительно 5 тыс. пограничников, а также призыв к более тесному взаимодействию местных правоохранительных органов и федеральных миграционных властей.

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