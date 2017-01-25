Боевики пошли на Дамаск

Бойцы сирийской армии в среду отбили внезапную атаку вооруженных бандформирований в районе населенного пункта Хараста в восьми километрах к юго-западу от Дамаска. Об этом сообщает близкая к правительству страны газета "Аль-Ватан" со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, целью террористов было правительственное учреждение, а именно управление парком транспортных средств.

Сведения о принадлежности нападавших к той или иной экстремистской группировке издание не приводит. Однако, как сообщалось ранее, сирийским военным на этом участке фронта противостоят главным образом банды террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра").

Отмечается, что замыслы боевиков провалились: противник понес значительные потери и был вынужден отступить. О возможных потерях со стороны сирийской армии не сообщается.