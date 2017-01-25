 

Акция протеста в Вашингтоне: захвачен строительный кран рядом с Белым домом

 

Участники протестов захватили подъемный кран на строительном объекте, расположенном в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне, передает телеканал АВС.

Представитель полиции сообщил, что около семи манифестантов, залезших на кран, не дают строителям возможность начать работу. Правоохранители перекрыли участок 15-й улицы рядом с местом инцидента на месте бывшей редакции газеты Washington Post.

Против чего выступают участники акции, пока не ясно.

В пятницу во время празднования инаугурации Трампа противники президента проводили акции протеста в Вашингтоне, в ходе которых били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских. На следующий день, в субботу, в столице США прошел еще один марш протеста.

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Акция протеста в Вашингтоне: захвачен строительный кран рядом с Белым домом
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