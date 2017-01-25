Министерство энергетики о строительстве ТАР в Италии: «Проблемы решаются»

Власти Италии решают вопросы, затрудняющие реализацию проекта строительства Трансадриатического газопровода (TAP), говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

Текущее положение дел по реализации проекта TAP обсудили советник министра экономического развития Италии Мауро Баттокки, руководитель главного управления по снабжению и безопасности энергетической инфраструктуры министерства Джильберто Диалуче и посол Азербайджана в Риме Мамед Ахмедзаде.

«Стороны обсудили продвижение в вопросе пересадки оливковых деревьев в регионе Апулия. Ожидается, что соответствующее разрешение органы фитосанитарного контроля региона выдадут в ближайшие дни, после чего начнется сам процесс пересадки деревьев», — отмечается в информации.

Кроме того, сообщает Минэнерго, в Италии ведутся работы по внесению дополнений в Кодекс окружающей среды, предусматривающих передачу Министерству охраны окружающей среды, земель и моря полномочий в случае возникновения препятствий со стороны региональных структур в вопросе выдачи разрешений на проекты государственного и национального значения.

«Ожидается, что эти поправки будут внесены в кодекс в мае-июне 2017 года», — подчеркивается в сообщении.

Наряду с этим, ведутся переговоры с Министерством охраны окружающей среды, земель и морей по вопросу прокладки газопровода, который соединит TAP с национальной газораспределительной сетью Италии и будет проложен итальянской компанией Snam от Сан-Фока до Бриндизи.

«Как выяснилось, власти региона Апулия обратились в Госсовет с иском по поводу того, что при выдаче единого разрешения на прокладку газопровода TAP не учитывались интересы региона. Ожидается, что Госсовет не удовлетворит иск ввиду его безосновательности, а более высокой судебной инстанции для обращения после этого нет», — отмечается в информации.

Участники встречи также отметили необходимость участия министра экономического развития Италии Карло Календы в заседании консультативного совета по проекту Южного газового коридора 23 февраля в Баку.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км — через Албанию, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — через Италию.

Строительство сухопутной части TAP в Греции, Албании и Италии начнется в 2016 году и завершится в течение 3,5 года. Строительство морской части газопровода будет осуществлено зимой 2017-2018 гг. В 2019 году будут проводиться работы по вводу в эксплуатацию газопровода.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения «Шахдениз» в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.