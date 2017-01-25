Ильхам Алиев распорядился расширить промпарк в Сумгаите

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгаитского химико-промышленного парка, передает официальный сайт главы государства.

С целью обеспечения устойчивого развития в стране ненефтяного сектора, поддержки предпринимательства, поощрения частной инвестиционной деятельности по приоритетным направлениям индустриализации, организации конкурентоспособного промышленного производства, опирающегося на современные технологии, и повышения занятости населения в производственной сфере, Кабинету министров совместно с Министерством экономики, Госкомитетом по вопросам имущества, Государственной нефтяной компанией, ОАО «Азерэнержи» и Исполнительной властью города Сумгаит поручено в трехмесячный срок принять меры по выделению согласно законодательству в постоянное пользование ООО «Сумгаитский химико-промышленный парк» земельного участка в 170,75 гектара, расположенного на 37-м километре дороги Баку-Губа, и проинформировать об этом президента Азербайджана; решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.