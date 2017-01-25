 

Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией

 

Турецкие военные направляют бронетехнику к границе с Сирией, сообщает агентство Anadolu.

По информации военных источников агентства, в приграничный с Сирией район Элбейли провинции Килис в сопровождении сил жандармерии доставлены танки, бронетранспортеры, рабочая техника.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ и с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. В настоящее время ВС Турции атакуют город Эль-Баб.

464 просмотров


Старости
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL обновлено 18:19
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
26 Янв 8° / 3°
27 Янв 3° / 2°
28 Янв 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.991 AZN
1 RUB   =   0.0314 AZN


Новостная лента

Назарбаев выступил с экстренным обращением О перераспределении власти
Взрыв на стамбульской фабрике
Мировой спрос на энергоресурсы вырастет на 30% Прогноз ВР
Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией
Ильхам Алиев распорядился расширить промпарк в Сумгаите
Порошенко о крахе Евросоюза
Министерство энергетики о строительстве ТАР в Италии: «Проблемы решаются»
Акция протеста в Вашингтоне: захвачен строительный кран рядом с Белым домом
Боевики пошли на Дамаск
Трамп намерен вдвое сократить число прибывающих в США беженцев
Московский банк требует признать банкротом и сына Тельмана Исмаилова
В Агстафе обнаружили 47 танковых снарядов
Центробанк о новом курсе маната
Одри Альтштадт о возвращении армян в Баку эксклюзив
«Азеришыг» установит счетчики для вынужденных переселенцев В кратчайшие сроки
Кочаряну расчищают дорогу во власть наша аналитика
В Турции семерых россиян судят за попытку терактов
Приговор нардаранским бунтовщикам: Тале Багирзаде — 20 лет, Фуад Гахраманлы — 10 лет
Грабители потратили деньги на благотворительность видео
17-летний парень повесился в Шемахе
Уволен командующий Военно-морскими силами Азербайджана
Европейские политики вступились за азербайджанских геев
Депутат Самед Сеидов: «Провокация против Азербайджана предотвращена» эксклюзив
Киев перенимает опыт Баку по работе с беженцами
Bakcell запускает лотерею