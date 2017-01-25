Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией

Турецкие военные направляют бронетехнику к границе с Сирией, сообщает агентство Anadolu.

По информации военных источников агентства, в приграничный с Сирией район Элбейли провинции Килис в сопровождении сил жандармерии доставлены танки, бронетранспортеры, рабочая техника.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ и с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. В настоящее время ВС Турции атакуют город Эль-Баб.