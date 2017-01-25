Британская нефтегазовая корпорация ВР прогнозирует рост мирового спроса на энергоресурсы к 2035 году на 30%, следует из прогноза компании по развитию мировой энергетики, передает РИА Новости.

"Он будет стимулироваться ростом благосостояния в развивающихся странах и несколько сдерживаться быстрым повышением энергоэффективности", — поясняет компания.

Однако в прогнозе сообщается, что рост спроса на энергоресурсы будет существенно меньше роста мирового ВВП, который ожидается на уровне 3,4% в год. "Это объясняется повышением энергоэффективности в результате совершенствования технологий и экологических факторов", — говорится в материале.

Согласно анализу BP, спрос на нефть будет расти до 2035 года в среднем на 0,7% в год, но темпы роста будут постепенно замедляться в течение прогнозного периода. Спрос на природный газ будет расти быстрее спроса на нефть и уголь – в среднем на 1,6% в год.

Таким образом, по доле в первичной энергии газ обойдет уголь и к 2035 году станет вторым крупнейшим источником энергии, отмечается в материале.