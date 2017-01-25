Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением в эфире республиканских телеканалов, в котором объявил об отказе от некоторых президентских полномочий.

Сейчас необходимо реагировать на вызовы, которые стоят перед страной, сказал президент.

«Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе», - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана призвал граждан подумать, как реагировать на глобальные и региональные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед нами.

«Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти», - сказал он.

Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

«При этом роль правительства и парламента значительно усилится. Данная работа будет проводиться по двум ключевым направлениям. Во-первых, следует передать значительную часть установленных законом полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам. За данную сферу в полном объеме должны отвечать правительство, министерства и акиматы. Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. Около 40 полномочий, которые можно передать или в правительство, или в парламент», - сказал он.

Назарбаев отметил, что победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства.

«Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Все это повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями», - сказал он.