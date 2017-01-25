Fitch с оптимизмом смотрит на перспективы мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста мировой экономики в 2017 году до 2,9% с 2,5% в прошлом году.

«Мы прогнозируем рост на 2,9% по сравнению с 2,5% в прошлом году из-за восстановления инвестиций в США, ослабления фискальной политики в развитых странах и окончания рецессии в Бразилии и России», — указывается в обзоре агентства, выдержки из которого приводит ПРАЙМ.

В то же время Fitch прогнозирует замедление в текущем году роста экономики еврозоны до 1,4% с 1,6% в 2016 году, а Китая — до 6,4% с 6,7% в прошлом году.

Прогноз на 2017 год по большинству суверенных рейтингов негативный, отмечает агентство. «Наибольшие проблемы, несомненно, есть у развивающихся рынков во всех секторах. Но это глобальная тенденция — негативный прогноз есть и у развитых стран», — отметила управляющий директор в исследовательской команде Fitch Моника Инсолл.

Данную тенденцию агентство связывает с рядом факторов. Среди них выделяются укрепление доллара, слабая мировая торговля и неопределенность в политике. «Многие страны на Ближнем Востоке и в Африке, зависящие от экспорта, до сих пор пытаются приспособиться к резкому снижению цен, несмотря на недавнее их восстановление», — подчеркивает агентство.