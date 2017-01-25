В плену у террористов в Западном Мосуле остаются 750 тысяч человек

Почти 750 тыс. человек находятся на территории, подконтрольной террористам группировки "Исламское государство" на западе иракского города Мосул.

Такие данные, как передает телеканал Al Arabiya, привел представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"После 100 дней военной операции по восстановлению Мосула мы и наши партнеры по гуманитарным операциям глубоко обеспокоены за жизнь 750 тыс. мирных жителей в западной части города", - сказал Миллман, напомнив, что власти Ирака объявили о скором начале наступления на позиции ИГ в западном Мосуле.