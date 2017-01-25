 

В плену у террористов в Западном Мосуле остаются 750 тысяч человек

 

Почти 750 тыс. человек находятся на территории, подконтрольной террористам группировки "Исламское государство" на западе иракского города Мосул. 

Такие данные, как передает телеканал Al Arabiya, привел представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"После 100 дней военной операции по восстановлению Мосула мы и наши партнеры по гуманитарным операциям глубоко обеспокоены за жизнь 750 тыс. мирных жителей в западной части города", - сказал Миллман, напомнив, что власти Ирака объявили о скором начале наступления на позиции ИГ в западном Мосуле.

303 просмотров


Старости
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL обновлено 18:19
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
26 Янв 8° / 3°
27 Янв 3° / 1°
28 Янв 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.991 AZN
1 RUB   =   0.0314 AZN


Новостная лента

Администрация Трампа планирует вернуть секретные тюрьмы ЦРУ
На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий
Ильхам Алиев учредил новый орден
Из-за скандального видео уволили двух гаишников
Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма
В Лиссабоне паром врезался в причал десятки раненых
В плену у террористов в Западном Мосуле остаются 750 тысяч человек
Fitch с оптимизмом смотрит на перспективы мировой экономики
Артур Расизаде распорядился подготовить проект бюджета на 2018 год
Назарбаев отказывается от власти экстренное обращение, обновлено, видео
Взрыв на стамбульской фабрике
Мировой спрос на энергоресурсы вырастет на 30% Прогноз ВР
Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией
Ильхам Алиев распорядился расширить промпарк в Сумгаите
Порошенко о крахе Евросоюза
Министерство энергетики о строительстве ТАР в Италии: «Проблемы решаются»
Акция протеста в Вашингтоне: захвачен строительный кран рядом с Белым домом
Боевики пошли на Дамаск
Трамп намерен вдвое сократить число прибывающих в США беженцев
Московский банк требует признать банкротом и сына Тельмана Исмаилова
В Агстафе обнаружили 47 танковых снарядов
Центробанк о новом курсе маната
Одри Альтштадт о возвращении армян в Баку эксклюзив
«Азеришыг» установит счетчики для вынужденных переселенцев В кратчайшие сроки
Кочаряну расчищают дорогу во власть наша аналитика