Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма

Во время визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко посетил место захоронения Карла Маннергейма. Украинский лидер возложил цветы к памятнику на могиле маршала в Хельсинки и преклонил колено. Соответствующие фотографии разместило агентство «Укринформ».

«Порошенко почтил память погибших финнов, которые боролись за независимость Финляндии, и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Карла Густава Маннергейма на кладбище Хиетаниеми», — отмечается на сайте президента.

По словам корреспондента «Укринформа», на встрече с украинской диаспорой в Финляндии Порошенко поведал о беседе с коллегой Саули Ниинистё, касающейся Маннергейма. «Я говорю президенту: "Вы даже не представляете, насколько маршал Маннергейм сейчас популярен на Украине. Потому что он образец — образец поведения лидера государства, который способен защитить свободу, волю и демократию своей нации. И украинцы сейчас берут с него пример», — отметил глава государства, который посетил Финляндию во вторник.