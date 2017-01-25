 

Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма

 

Во время визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко посетил место захоронения Карла Маннергейма. Украинский лидер возложил цветы к памятнику на могиле маршала в Хельсинки и преклонил колено. Соответствующие фотографии разместило агентство «Укринформ».

«Порошенко почтил память погибших финнов, которые боролись за независимость Финляндии, и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Карла Густава Маннергейма на кладбище Хиетаниеми», — отмечается на сайте президента.

По словам корреспондента «Укринформа», на встрече с украинской диаспорой в Финляндии Порошенко поведал о беседе с коллегой Саули Ниинистё, касающейся Маннергейма. «Я говорю президенту: "Вы даже не представляете, насколько маршал Маннергейм сейчас популярен на Украине. Потому что он образец — образец поведения лидера государства, который способен защитить свободу, волю и демократию своей нации. И украинцы сейчас берут с него пример», — отметил глава государства, который посетил Финляндию во вторник.

1166 просмотров


Старости
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL
В Лондоне задержаны бортпроводники AZAL обновлено 18:19
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
26 Янв 8° / 3°
27 Янв 3° / 1°
28 Янв 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.991 AZN
1 RUB   =   0.0314 AZN


Новостная лента

Администрация Трампа планирует вернуть секретные тюрьмы ЦРУ
На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий
Ильхам Алиев учредил новый орден
Из-за скандального видео уволили двух гаишников
Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма
В Лиссабоне паром врезался в причал десятки раненых
В плену у террористов в Западном Мосуле остаются 750 тысяч человек
Fitch с оптимизмом смотрит на перспективы мировой экономики
Артур Расизаде распорядился подготовить проект бюджета на 2018 год
Назарбаев отказывается от власти экстренное обращение, обновлено, видео
Взрыв на стамбульской фабрике
Мировой спрос на энергоресурсы вырастет на 30% Прогноз ВР
Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией
Ильхам Алиев распорядился расширить промпарк в Сумгаите
Порошенко о крахе Евросоюза
Министерство энергетики о строительстве ТАР в Италии: «Проблемы решаются»
Акция протеста в Вашингтоне: захвачен строительный кран рядом с Белым домом
Боевики пошли на Дамаск
Трамп намерен вдвое сократить число прибывающих в США беженцев
Московский банк требует признать банкротом и сына Тельмана Исмаилова
В Агстафе обнаружили 47 танковых снарядов
Центробанк о новом курсе маната
Одри Альтштадт о возвращении армян в Баку эксклюзив
«Азеришыг» установит счетчики для вынужденных переселенцев В кратчайшие сроки
Кочаряну расчищают дорогу во власть наша аналитика